

بإمكانيات خارقة.. تعرف على هاتف شاومي الرائد Mi 11 Ultra بإمكانيات خارقة.. تعرف على هاتف شاومي الرائد Mi 11 Ultra

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها المميز Mi 11 Ultra، والذي يأتي ضمن فئة هواتف الفلاجشيب التابعة للشركة، ويمتاز Mi 11 Ultra بالعديد من الميزات القوية التي تجعله من أفضل الهواتف الذكية الرائدة للعام الحالي والأعوام القادمة.







وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شاومي عن مواصفات هاتف ‏Mi 11 Ultra، والتي تضم تقنية الجيل الخامس 5G، إلى جانب تقنية الشحن السريع بالإضافة إلى قدرات تصويرية فائقة.

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مواصفات هاتف شاومي Mi 11 Ultraويضم هاتف Mi 11 Ultra، شاشة منحنية من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1440 بيكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا فى الثانية، تدعم معاير IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع طبقة حماية للشاشة من نوعCorning Gorilla Glass Victus، تحتوي على نوتش أعلى الزاوية اليسري مخصص لكاميرا السيلفى، كما تدعم قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفلها.ويتمتع هاتف شاومي Mi 11 Ultra، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر GN2 من إنتاج سامسونج يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع بيريسكوب تكبير / تصغير بصري بمعدل 5 أضعاف و 10 مرات تقريبا، متصلة بكاميرتين فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة زوم بدقة 48 ميجابكسل أيضًا، قادرة على التكبير البصري يبلغ 5x، وزوم رقمي يصل إلى و 120 ×، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.وزودت شاومي هاتف Mi 11 Ultra، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و 512 جيجابايت.ويحتوي هاتف Mi 11 Ultra، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع سلكيا بقدرة 67 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 67 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات، ويعمل الهاتف الرائد بواجهة المستخدم MIUI 12.5، ونظام التشغيل الأحدث أندرويد 11.سعر هاتف شاومي Mi 11 Ultraويتوفر الهاتف باللونين الأسود والأبيض، ويبلغ سعر شاومي مي 11 الترا في مصر حوالى 20 ألف و300 جنيه مصري ( 1300 دولار أمريكي)، لنسخة 12 + 256 جيجابايت.