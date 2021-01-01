كشفت هواوي عن مواصفات حاسب MatePad Pro 12.6 الذي صمم ليكون من بين أفضل الأجهزة المحمولة الذكية لهذا العام.
ويأتي الحاسب بهيكل من المعدن والبلاستيك بأبعاد (2865/184.7/6.7) ملم، وزنه 609 غ، ومجهز بشاشة OLED بمقاس 12.6 بوصة دقة عرضها (2560/1600) بكسل،
ويعمل هذا الجهاز بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0، ومعالج Kirin 9000E 5G الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP22، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.
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التعليقات على هواوي تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفاته المميزة
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