

مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y70t مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y70t

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة فيفو عن أحدث هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G تحت مسمى Vivo Y70t، ويأتي هذا الهاتف الجديد مع مواصفات متوسطة تتمثل في معالج ثماني النواة من Samsung Exynos وكاميرات خلفية ثلاثية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وما يصل إلى 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y70t.



مواصفات هاتف Vivo Y70t

الهاتف Y70t الجديد من فيفو يتوفر مع شاشة IPS LCD حجمها 6.53 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2340×1080 بكسل وتحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرتين الماكرو والمسئولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم أن الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم أيضا خاصية التثبيت الالكتروني للصور بالدوران EIS.



يتم تشغيل هاتف Vivo Y70t بمعالج ثماني النواة من فئة Exynos 880 المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G76 MP5 مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، أو 8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت، كما أن الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Funtouch 10.5.

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وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يضم بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط ومع ذلك يتم شحن البطارية من خلال منفذ microUSB 2.0 القديم، والهاتف Vivo Y70t يتميز بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Vivo Y70tالهاتف Vivo Y70t يباع بسعر يبدأ من 234 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.وبسعر يبلغ 265 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.أما الإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام فيباع بسعر 313 دولارا.