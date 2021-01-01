

سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy A22 5G.. تعرف على مواصفاته وسعره سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy A22 5G.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy A22 5G، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، والذي ينتمي لفئة هواتف الجيل الخامس الأرخص سعرا، إلى جانب إصدار للجيل الرابع من نفس الهاتف Galaxy A22 LTE.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A22 5G

الشبكات: GSM / HSPA / LTE / 5G.

التصميم: واجهة من الزجاج، وظهر وإطار من البلاستيك.

الشاشة: من نوع TFT، بقياس 6,6 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز.

نظام التشغيل: واجهة المستخدم One UI Core 3.1 القائمة على أندرويد 11.

المعالج: ميدياتك MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G بتقنية 7 نانومتر.

معالج الرسوميات: Mali-G57 MC2.

الإصدارات: 4/64 و4/128 و6/128 و8/128 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، بدقة 48 + 5 + 2 ميجابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.

المستشعرات: مستشعر البصمة (على جانب الهاتف)، ومستشعر التسارع والجيرو والتقارب.

البطارية: من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

الألوان: الرمادي والأبيض وأخضر النعناع والبنفسجي.

السعر: يبدأ من 230 يورو (4,400 جنيها مصريا تقريبا).

الشبكات: GSM / HSPA / LTE.

التصميم: واجهة من الزجاج، وظهر وإطار من البلاستيك.

الشاشة: من نوع سوبر أموليد، بقياس 6,4 بوصة، ودقة 720×1600 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز.

نظام التشغيل: واجهة المستخدم One UI Core 3.1 القائمة على أندرويد 11.

المعالج: ميدياتك هليو MediaTek Helio G80.

الإصدارات: 4/64 و4/128 و6/128 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية: بدقة 13 ميجابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، بدقة 48 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.

المستشعرات: مستشعر البصمة (على جانب الهاتف)، ومستشعرات التسارع والجيرو والتقارب.

البطارية: من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

الألوان: الأسود والأبيض وأخضر النعناع والبنفسجي.