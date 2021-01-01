

مفاجآت iPhone 13 لا تنتهي.. تسريبات تكشف ميزات خارقة مفاجآت iPhone 13 لا تنتهي.. تسريبات تكشف ميزات خارقة

يبدو أن هواتف iPhone 13 القادمة من شركة Apple آبل الأمريكية ستغير المفهوم التقليدي لهواتف آيفون السابقة حيث ستقدم عددا من المفاجآت السارة للمستخدمين ستغير من تجاربهم السابقة في هواتف آيفون 12 و 11 ، وستبدأ عصر جديد بميزات قياسية.







وستشهد السعة التخزينية لهواتف iPhone 13 حوالي 1 تيرا بايت، وهي ضعف المساحة التخزينية التي كانت في هواتف آيفون 12 السابقة، والتي كان أعلى خيار منها 512 جيجا بايت، وذلك بحسب موقع MacRumors .

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كما ستحصل جميع هواتف iPhone 13 على تقنيات كاميرا LiDAR التي تقوم بالمسح الضوئي للصور في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز والتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز بما فيها هاتف iPhone 13 mini الأصغر حجما وأقل إمكانات وسعرا في هواتف المجموعة.وستأتي بطارية هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبيرفي الساعة مقارنة بهاتف iPhone 12 Pro Max الذي جاء بسعة 3687 مللي أمبير.وستشهد هواتف iPhone 13 تصميما مختلفا عن هواتف iPhone 12 ، بشكل كبير في الحجم وسمك الهاتف وكذلك الشاشة وحجم النوتش الموجود فيها ، حيث سيكون النوتش أصغر بحوالى من 40 إلى 50 % من سابقتها.وستحصل شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro .