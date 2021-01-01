

بمميزات جبارة.. آبل تعمل على إطلاق أول جهاز iPad Pro بشحن لاسلكي بمميزات جبارة.. آبل تعمل على إطلاق أول جهاز iPad Pro بشحن لاسلكي

تعمل شركة Apple آبل الأمريكية على إطلاق أول جهاز آيباد من فئة iPad Pro بشحن لاسلكي، لإصداره في بداية العام القادم 2022 ، وذلك بالإضافة إلى إعادة تصميم جهاز iPad mini لأول مرة منذ 6 سنوات.



وبحسب وكالة بلومبرج فإن شركة آبل ستقدم مفهوم مختلف لـ أجهزة الآيباد الخاصة بها ، حيث ستقوم بعدد من التغييرات الرئيسية منها تصميم الإطار الخلفي للجهاز من الزجاج مع حواف أنحف للشاشة.



وستشمل الميزات الأخرى في أجهزة آيباد iPad Pro و كذلك iPad mini من شركة آبل إزالة زر الصفحة الرئيسية، مع تغيير شاشات LCD ذات الجودة الأضعف إلى شاشات OLED الأفضل جودة ونقاء.

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ومن المفترض أن يعمل الإطار الزجاج الخلفي في أجهزة آيباد iPad Pro من شركة آبل إلى تمكين خاصية الشحن اللاسلكي التي ستصدر لأول مرة في تاريخ أجهزة آيباد .وأصبح أجهزة آيباد من شركة آبل جزءًا رئيسيًا من قائمة تفضيل مستخدمي آبل خلال العام الماضي للبحث عن طرق جديدة للعمل والدراسة والاستمتاع في المنزل خلال فترات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كوفيد-19 .وقفزت مبيعات أجهزة آيباد بنسبة 43٪ خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020 مقارنة بعام 2019، واستمرت المكاسب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2021 عندما حققت الأجهزة 7.8 مليار دولار بزيادة قدرها 79 ٪ عن نفس الربع من العام السابق.