تعمل شركة Apple آبل الأمريكية على إطلاق أول جهاز آيباد من فئة iPad Pro بشحن لاسلكي، لإصداره في بداية العام القادم 2022 ، وذلك بالإضافة إلى إعادة تصميم جهاز iPad mini لأول مرة منذ 6 سنوات.
وبحسب وكالة بلومبرج فإن شركة آبل ستقدم مفهوم مختلف لـ أجهزة الآيباد الخاصة بها ، حيث ستقوم بعدد من التغييرات الرئيسية منها تصميم الإطار الخلفي للجهاز من الزجاج مع حواف أنحف للشاشة.
وستشمل الميزات الأخرى في أجهزة آيباد iPad Pro و كذلك iPad mini من شركة آبل إزالة زر الصفحة الرئيسية، مع تغيير شاشات LCD ذات الجودة الأضعف إلى شاشات OLED الأفضل جودة ونقاء.
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التعليقات على بمميزات جبارة.. آبل تعمل على إطلاق أول جهاز iPad Pro بشحن لاسلكي
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