

مواصفات وأسعار الهاتف Tecno Pova 2 مواصفات وأسعار الهاتف Tecno Pova 2

بعد أن تم إطلاق الهاتف Tecno Pova في شهر ديسمبر 2020 أعلنت شركة تكنو عن الهاتف Tecno Pova 2 مع مواصفات أكثر تقدما وسعر ما زال منخفضا حيث يأتي هذا الهاتف الجديد مع بطارية ضخمة تبلغ 7000 مللي أمبير وكاميرات ممتازة بالإضافة إلى تحسينات في وضع ET Game Engine و Game Space 2.0 بحيث يمكنها تعزيز وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، وبالنسبة لباقي المواصفات دعونا نتعرف عليها في هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Tecno Pova 2.



مواصفات تكنو بوفا 2

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة 6.9 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس يبلغ 180 هرتز، ويأتي كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسومات من فئة Mali G52 MC2 بالإضافة إلى أن الهاتف Tecno Pova 2 يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HiOS 7.6، ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام.



يحتوي الهاتف Tecno Pova 2 على 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وهناك 3 كاميرات مساعدة بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 على الظهر أيضا، كما أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن تكنو بوفا 2 يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.

قد يعجبك أيضا...

بطارية الهاتف Pova 2 تأتي بسعة 7000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط (يتم شحنها من خلال منفذ Type‑C)، والهاتف تكنو بوفا 2 يتميز بمستشعر بمصات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM بالإضافة إلى أن هذا الهاتف ثنائي الشريحة ومزود بتقنية 4G VoLTE و Bluetooth 5.0.سعر الهاتف Tecno Pova 2سعر الهاتف Tecno Pova 2 يبلغ حوالي 167 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، سيبدأ الطلب المسبق على هذا الهاتف يوم 5 يونيو على أن تبدأ المبيعات يوم 11 يونيو.