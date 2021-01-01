

شاهد.. هواوي تعرض أول فيديو ترويجي لسلسلة Huawei P50 شاهد.. هواوي تعرض أول فيديو ترويجي لسلسلة Huawei P50

كجزء من حدثها الذي أقيم أمس، شوقت شركة هواوي Huawei، لسلسلة هواتفها المنتظرة P50، من خلال مقطع فيديو ترويجي شاركته عبر حفل الإعلان عن نظامها التشغيلي Harmony OS.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، اغتنمت عملاقة التقنية الصينية هواوي، فرصة الإعلان عن نظام تشغيلها البديل لأندرويد Harmony OS 2.0، لبث مقطع فيديو ترويجي مدته 45 ثانية، لزيادة الإثارة حول سلسلة Huawei P50 المرتقبة.



وركز العرض الترويجي بشكل خاص على تصميم الكاميرا في هواتف هواوي القادمة Huawei P50، حيث يُظهر نظام الكاميرا الرباعي لهاتف P50 Pro، واختتم المقطع بمنظر واسع للهاتف في أفق غروب الشمس.

قد يعجبك أيضا...

وإلى جانب العرض الترويجي، قالت هواوي إن تشكيلة P50 تتمتع بتصميم جميل ورقيق وخفيف الوزن، وإنها تقوم بترقية إعدادات التصوير بالهاتف، ولكن لم تكشف الشركة الصينية في كلمتها الموعد الرسمى لإطلاق سلسلة الهواتف الرائدة التي طال انتظارها.وتحتوي سلسلة P50، على مستشعر IMX800 من سوني بقياس 1 بوصة، ويوضع الإعلان الترويجي أن الهاتف سيأتي بكاميرا خلفية ببعد بؤري من 18 إلى 125مليمتر، مما يشير إلى أن كاميرا الـ periscope ستدعم تقريبا رقما حتي 5x مرات.يذكر الإعلان عن هواتف Huawei P50، تأجل أكثر من مرة وذلك بسبب النقص الذي تشهده شركات الهواتف الذكية من نقص في أشباه الموصلات علاوة على العقوبات المفروضة عليها من قبل الحكومة الأمريكية.وكما أشارت بعض التسريبات السابقة أن سلسلة P50، ستكون أول هواتف من هواوي تنطلق مع نظام التشغيل الجديد هارموني مثبت مسبقا على الأجهزة، وستضم التشكيلة المرتقبة ثلاثة إصدارات هي: P50 و P50 Pro و +P50 Pro.وكانت هواوي قد أعلنت أمس، عن نظام تشغيل هواتفها الذكية Harmony OS 2.0، بالإضافة إلى الإعلان عن الجيل الأول من الأجهزة المميزة التي تعمل بـ هارموني أو آس، وتتضمن اثنان من الساعات الذكية، وعدد من الأجهزة اللوحية.