

تكنو الصينية تطلق أقوى هواتف الألعاب بسعر منخفض تكنو الصينية تطلق أقوى هواتف الألعاب بسعر منخفض

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، النقاب عن أحدث هاتف مخصص للألعاب ذو ميزانية محدودة، ويمتاز هاتف Tecno Pova 2 ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف الألعاب تكنو Pova 2، بشاشة كبيرة مميزة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.9 بوصة، تبلغ دقتها 1080 x 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتزا في الثانية.



ويمتاز هاتف تكنو الجديد Pova 2، بمعالج قوى من نوع Helio G85، بدقة تصنيع 12 نانومتر، يحتوي على نواتين Cortex-A75 ووحدة معالجة رسومات Mali G52 MC2.

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وكما يأتي هاتف Pova 2، بذاكرة وصول عشوائي رام أكبر بشكل قياسي، تبلغ سعتها 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة بطاقة microSD.ويتمتع هاتف الألعاب تكنو Pova 2، ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ Type-C، بتقنية شحن سريعة بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HiOS 7.6، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويحصل تكنو Pova 2، على كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة f / 1.8.، بالإضافة إلى ثلاث مستشعرات مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، ويضم الهاتف كاميرا أمامية تحتوي على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.سعر هاتف تكنو Pova 2ويتوفر هاتف الألعاب تكنو Pova 2، في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود والفضي والأزرق، للحجز المسبق في 5 يونيو، على أن تبدأ المبيعات رسمياً في 11 يونيو، مقابل سعر يعادل 167 دولاراً (أي ما يعادل ألفين و600 جنيه مصري).