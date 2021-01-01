

مواصفات ومميزات نظام هواوي الجديد HarmonyOS 2.0 مواصفات ومميزات نظام هواوي الجديد HarmonyOS 2.0

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت شركة هواوي الصينية عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS 2.0 في أحدث محاولة لها لتجاهل الحملة الأمريكية التي أدت إلى حذف خدمات جوجل من هواتف هواوي؛ نظام التشغيل الجديد من Huawei سيوفر العديد من المميزات الرائعة للهواتف والساعات الذكية والأجهزة المحمولة والأجهزة المنزلية وغيرها التي سيصل لها والتي ستجعله منافسا قويا لأنظمة التشغيل الحالية Android و iOS.



ما هو نظام التشغيل HarmonyOS

HarmonyOS هو نظام تشغيل تابع لشركة هواوي مثله مثل نظام Android التابع لشركة جوجل، بدأت الشركة في تطويره بعد أشهر قليلة من الحظر التجاري الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي في مايو 2019 وتم تصميمه ليكون بديل مناسب لنظام iOS 14 ونظام Android 12 لأجهزة هواوي، أعلنت الشركة الصينية عن هذا النظام في شهر أغسطس من عام 2019 ثم أطلقت إصدارا تجريبيا في شهر ديسمبر 2020 والآن تم إطلاقه بشكل رسمي للمستهلكين.



ومن المقرر أن يصل إلى المزيد من الهواتف في الفترة القادمة حيث يتوقع المسئوولون في شركة Huawei أن يصل HarmonyOS 2.0 إلى أكثر من 350 مليون جهاز بحلول نهاية العام.

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أهم مميزات نظام هواوي الجديد HarmonyOS 2.0يتميز HarmonyOS 2.0 بواجهة أكثر بساطة وسلسلة ويوفر تجربة أكثر ذكاء بالإضافة إلى أنه يدعم بطاقات عالمية جديدة ويدعم التوليفات المتعددة الحجم مما يجعله مناسبا للمستخدمين لإنشاء نمط سطح المكتب على هواتفهم كما أنه يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة متعددة بطريقة بسيطة مثل التحكم في جهاز واحد.نظام هواوي الجديد يدعم وضع الكاميرا المتعددة والتصوير الفوتوغرافي متعدد الأجهزة وذلك حتى يتمكن المستخدمين من التقاط صور متعددة الزوايا باستخدام عدسة واحدة، ويدعم شبكة التوزيع بلمسة واحدة والبطاقة العالمية والتفاعل البسيط بالإضافة إلى أنه يدعم خاصية HarmonyOS Connect التي تعمل على تنشيط المساعد الذكي للجهاز بسهولة وعلاوة على ذلك فأن نظام هواوي الجديد HarmonyOS 2.0 يدعم المجلدات الذكية وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين لمس محتويات المجلدات مباشرة ويمكنهم أيضا تصنيفها وتسميتها تلقائيا، ويدعم كذلك التبديل غير المنطقي للأجهزة وقابليته للتطبيق سلس.يتميز هذا النظام الجديد أيضا بمصادقة هوية تعاونية متعددة الأجهزة مما يعني أنه يمكن للمستخدمين تعزيز أمانهم عن طريق اختيار فتح هواتفهم من خلال التعرف على الوجه وفحص منفصل على ساعتهم الذكية بالإضافة إلى أنه يوفر ميزة مركز المهام التي تتيح لك إمكانية نقل التطبيقات بين الأجهزة المختلفة دون الحاجة إلى تثبيتها على كل جهاز فردي مع إمكانية عرض التطبيقات التي تعمل على الأجهزة الأخرى في نظام Super Device الخاص بك من خلال مركز المهام وبعد ذلك يمكنك سحبها إلى جهازك اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي للحصول على شاشة أكبر أو الانتقال إلى هاتفك لأخذ تطبيقاتك أثناء التنقل.ووفقا لمسئولي شركة هواوي فإن نظام HarmonyOS يختلف تماما عن Android وiOS حيث أنه نظام تشغيل موزَع قائم على النوية يوفر تجربة سلسة ويتمتع ببنية جديرة بالثقة وآمنة ويدعم التعاون السلس عبر الأجهزة.الأجهزة التي ستحصل على تحديث HarmonyOS 2.0أكدت شركة Huawei أن نظام التشغيل هذا سيصل إلى أكثر من 100 جهاز مختلف خلال هذا العام وذلك بغض النظر عن الساعة الذكية Huawei Watch 3 و Watch 3 Pro والجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro (2021) وسلسلة هواتف Huawei P50 series التي ستصل بشكل مسبق مع HarmonyOS 2.0.