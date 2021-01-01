حصلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية على براءة اختراع لأول جهاز تابلت قابل للطي وهو جهاز Galaxy Z Fold Tab حيث يعمل التابلت بنظام طي ثلاثي يختلف عن المتعارف عليه والموجود حاليا في الهواتف القابلة للطي وهو نظام الطي الثنائي.
وسجلت سامسونج براءة الاختراع جهاز Galaxy Z Fold Tab في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة USPTO، كما تم تسجيلها أيضا في قائمة براءات الاختراع الحديثة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 21 مايو الماضي.
وبحسب موقع Gizmochina فإن سامسونج قامت بتصميم جهاز تابلت Galaxy Z Fold Tab كهاتف ذكي وجهاز لوحي ، مع عامل شكل لائق ناتج عن آلية الطي، حيث يشتمل تصميم التابلت على موضع جيد للقلم الذكي S Pen ، والذي يمكن أن يكون أكثر كفاءة في الجهاز.
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التعليقات على Galaxy Z Fold Tab.. سامسونج تحصل على براءة اختراع لأول تابلت قابل للطي ..صور
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