

Galaxy Z Fold Tab.. سامسونج تحصل على براءة اختراع لأول تابلت قابل للطي ..صور Galaxy Z Fold Tab.. سامسونج تحصل على براءة اختراع لأول تابلت قابل للطي ..صور

حصلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية على براءة اختراع لأول جهاز تابلت قابل للطي وهو جهاز Galaxy Z Fold Tab حيث يعمل التابلت بنظام طي ثلاثي يختلف عن المتعارف عليه والموجود حاليا في الهواتف القابلة للطي وهو نظام الطي الثنائي.



وسجلت سامسونج براءة الاختراع جهاز Galaxy Z Fold Tab في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة USPTO، كما تم تسجيلها أيضا في قائمة براءات الاختراع الحديثة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 21 مايو الماضي.



وبحسب موقع Gizmochina فإن سامسونج قامت بتصميم جهاز تابلت Galaxy Z Fold Tab كهاتف ذكي وجهاز لوحي ، مع عامل شكل لائق ناتج عن آلية الطي، حيث يشتمل تصميم التابلت على موضع جيد للقلم الذكي S Pen ، والذي يمكن أن يكون أكثر كفاءة في الجهاز.

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ومن المتوقع أن يحتوى جهاز تابلت Galaxy Z Fold Tab على شاشة ثلاثية، بالإضافة إلى زجاج فائق النحافة من نوع UTG أكثر ثباتًا من الطرز الحالية ، كما سيكون متوافقًا مع قلم S Pen الذكى .وسيعمل جهاز تابلت Galaxy Z Fold Tab بمعالج Exynos 9925 والذى سيأتى للمرة الأولى، بمشاركة شركة سامسونج مع شركة AMD ،والذى من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية مع هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطى.وأفادت التقارير أن جهاز التابلت Galaxy Z Fold Tab القابل للطى من الممكن أن يتم تقديمه فى حدث Galaxy Unpacked الذى سيعقد في 5 أغسطس القادم ، مع الإعلان عن عدد من الهواتف القابلة للطي.