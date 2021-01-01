قبل إطلاقه بأيام.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy A22 من سامسونج

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قبل إطلاقه بأيام.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy A22 من سامسونج

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف Galaxy A22 من الفئة المتوسطة خلال أيام قليلة حيث سيتم إطلاقه بنسختي الجيل الرابع الخامس من الاتصالات 4G و 5G .

,,كشفت عدد من التسريبات أن هاتف Galaxy A22 سيأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتزفى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة وتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، مع عدد من الألوان منها الأبيض والأسود والأرجواني والأخضر.

ويقدم هاتف Galaxy A22 من سامسونج كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 2 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 16 ميجا بيكسل، وذلك بحسب موقع Gizmochina .



ويعمل هاتف Galaxy A22 من سامسونج بمعالج من نوع Snapdragon 480 SoC، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى وذاكرة تخزين العشوائى 128/4 و256/ 6 جيجابايت.



ويعمل هاتف Galaxy A22 بمعالج من نوع Snapdragon 480 SoC، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى وذاكرة تخزين العشوائى 128/4 و256/ 6 جيجابايت.

المصدر: صدى البلد

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