

خبر سار.. بأمر قضائي آبل مجبرة على إعادة أهم ميزاتها مجانا خبر سار.. بأمر قضائي آبل مجبرة على إعادة أهم ميزاتها مجانا

أثارت شركة آبل Apple، غضب الملايين من مستخدميها حول العالم، بعد إزالة محولات الشحن من علبة البيع بالتجزئة الخاصة بـ iPhone 12.



ونتيجة لذلك، أصدرت محكمة في البرازيل، أمرا قضائيا يلزم عملاقة التقنية الأمريكية آبل، على تسليم شاحن مجاني لإحدى مالكي هواتف آيفون 12، بعد خسارتها دعوى قضائية أمام مواطنة برازيلية، وفقا لموقع "trak.in".



وكعقوبة على شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها، يلزم قرار المحكمة آبل بدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار أمريكي، بعد أن رفعت "ماريانا موراليس أوليفيرا"، من ساو باولو في البرازيل، دعوى قضائية ضدها بعدما أصيبت بخيبة أمل كبيرة بسبب إزالة مهايئ الشاحن من صندوق آيفون.

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وقد حصلت "ماريانا" على حكم نهائي للقضية في 23 مايو 2021، بعد شرائها جهاز آيفون 12 الرائد بدون الشاحن المرفق في العلبة، مما اضطرها إلى رفع دعوى ضد الشركة الأمريكية للحصول على ملحق الشحن للهاتف الباهظ الثمن.وخسرت شركة آبل الدعوى القضائية، إذ زعمت مصنعة آيفون أنها أزالت محولات الشحن من صندقو البيع بالتجزئة لأجهزة آيغون لهذا العام بسبب مخاوف بشأن التلوث البيئي، مما أجبر مستخدميها على شراء الشاحن بشكل منفصل الذي يأتي بدوره في صندوق بيع بالتجزئة مما لا يتوافق مع خطة الشركة الجديدة.ويتعين على الشركة الآن الامتثال للأوامر وتقديم شاحن مجاني إلى ماريانا في غضون 10 أيام قد تفرض شركة Apple غرامة قدرها 200 ريال برازيلي ويمكن أن تصل إلى 5000 في حالة فشلها في توصيل محول الشحن.وأمرت المحكمة شركة "آبل" بتسليم المدعية شاحنا في غضون عشرة أيام، وفي حالة تأخيرها عن تنفيذ هذا الأمر، ستكون مجبرة على دفع غرامة حوالى 38 دولار، كحد أدني أو 950 دولار كحد أقصى لليوم الواحد.ويعد هذا الحكم، بمثابة خبر سار لعشاق هواتف آيفون، حيث سيحق للملايين من مالكى أجهزة آيفون المتضرر من إزالة الشركة لمحول الشحن المرفق بالجهاز الباهظ الثمن، من رفع دعاوى قضائية مماثلة للحصول على مرفق الشحن الذي إزالتها آبل وفقا لخطتها.