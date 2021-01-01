رسميا... "إل جي" تهجر عالم الهواتف الذكية

أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، رسميا، تخليها عن إنتاج الهواتف الذكية بدءا من شهر يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها قررت العمل على إنتاج هواتف ذكية خلال الشهرين الماضيين، منذ إعلانها السابق، للوفاء بالعقود المبرمة معها، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وبموجب هذا القرار، تحول "إل جي" أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية، بدلا من صناعة الهواتف الذكية.
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