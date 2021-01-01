تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق تحفتها القادمة هاتف iQOO Z3 الذى يتم إطلاقه تحت علامتها الفرعية iQOO خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتميز الهاتف بأداء قوي مع معالج من شركة كوالكوم ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف IQOO Z3 5G من فيفو قد تم تسريب مواصفاته على موقع Amazon India وسيأتي بشاشة قياس 6.58 بوصة، من نوع IPS LCD ، بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
ويقدم هاتف IQOO Z3 5G من فيفو كاميرات خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجا بيكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، مع مستشعر آخر من نوع telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل ، وكاميرا سيلفى 16 ميجا بيكسل.
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التعليقات على تسريبات تكشف مواصفات جبارة لتحفة فيفو القادم IQOO Z3 5G
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