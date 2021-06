تسريبات تكشف أول صور لهاتف Galaxy A03s من سامسونج .. مواصفات تسريبات تكشف أول صور لهاتف Galaxy A03s من سامسونج .. مواصفات

كشفت تسريبات أول صور وعدد من مواصفات هاتف Galaxy A03s من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث يأتي الهاتف من الفئة المتوسطة، ويجمع بين السعر المناسب والإمكانات الجيدة، وينضم الهاتف إلى مجموعة من هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها مؤخرا من سامسونج.



وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy A03s يتفوق علي سابقه هاتف Galaxy A02s حيث سيتأتي بعدد من الترقيات والإمكانات الأعلى، كما يكون أغلى سعرا من سابقه.



و سيأتي هاتف Galaxy A03s من سامسونج بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة +HD، وتأتي الشاشة بتصميم Infinity-U، وتحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

Samsung Galaxy A03s renders and key specs leakedوسيقدم هاتف Galaxy A03s من سامسونج كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستكون بدقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.Samsung Galaxy A03s - Samsung Galaxy A03s renders and key specs leakedوسيحتوي هاتف Galaxy A03s من سامسونج على بطارية سعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع واجهة مسخدم للسوفت وير One UI 3.1 ، ونظام التشغيل أندرويد 11 ، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C .