كشفت تسريبات أول صور وعدد من مواصفات هاتف Galaxy A03s من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث يأتي الهاتف من الفئة المتوسطة، ويجمع بين السعر المناسب والإمكانات الجيدة، وينضم الهاتف إلى مجموعة من هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها مؤخرا من سامسونج.
وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy A03s يتفوق علي سابقه هاتف Galaxy A02s حيث سيتأتي بعدد من الترقيات والإمكانات الأعلى، كما يكون أغلى سعرا من سابقه.
و سيأتي هاتف Galaxy A03s من سامسونج بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة +HD، وتأتي الشاشة بتصميم Infinity-U، وتحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.
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التعليقات على تسريبات تكشف أول صور لهاتف Galaxy A03s من سامسونج .. مواصفات
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