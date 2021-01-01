مواصفات وأسعار هاتف Honor Play5 5G

كما كان مقررا بالفعل، قامت الآن شركة Honor بالإعلان رسميا عن أحدث هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس تحت مسمى Honor Play5 5G ويأتي مع معالج قوي يدعم 5G ويدعم الشحن السريع بقوة 66 واط بالإضافة إلى 4 كاميرات في الخلف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وما يصل إلى 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام ومواصفات أخرى ممتازة سأعرضها عليكم في هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Honor Play5 5G.
المواصفات الرئيسية للهاتف
الهاتف Honor Play5 5G يأتي مع شاشة OLED حجمها 6.53 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+، تحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 (تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية) بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل هذا الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 800U 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Magic UI 4.0 (لا يدعم خدمات جوجل بلاي) كما أنه سيتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
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