مواصفات وأسعار الهاتف Poco M3 Pro 5G

كما كان مقررا بالفعل، قامت شركة شاومي الآن بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Poco M3 Pro 5G الذي يتمتع بإنترنت أسرع بفضل شبكات الجيل الخامس ومعالج قوي ويحتوي على شاشة أفضل بمعدل تحديث 90 هرتز وله تصميم جديد رائع ومواصفات أخرى رائعة مع سعر ممتاز ليكون بذلك من أرخص الهواتف التي تدعم 5G، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Poco M3 Pro 5G.
مواصفات Poco M3 Pro 5G
هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 2400×1080 وبجودة FHD+ كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز كما أن الشاشة تحتوي على ثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 والهاتف يأتي كذلك مع 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل f/2.4 بالإضافة إلى أن بوكو إم 3 برو 5G يضم فلاش LED مزدوجا في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل الهاتف Poco M3 Pro 5G بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 700 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات من فئة Mali G57 و64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.
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