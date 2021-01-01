

مواصفات وأسعار الهاتف Oppo Reno6 5G مواصفات وأسعار الهاتف Oppo Reno6 5G

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة أوبو عن سلسلة هواتفها الرائدة لهذا العام وقامت بالإعلان عن 3 هواتف بشكل مبدئي بما في ذلك الهاتف Oppo Reno6 5G الذي يأتي مع مواصفات رائدة للغاية تتمثل في كاميرات ممتازة تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K ومعالج تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبطارية كبيرة جيدة تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة للغاية سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno6 5G.

مواصفات هاتف Oppo Reno6

هذا الهاتف الأساسي في سلسلة Reno6 Series يأتي مع شاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 وتحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف Oppo Reno6 5G يضم كذلك 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل الهاتف Oppo Reno6 5G بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 900 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.3 كما أنه سيتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.



بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4300 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 واط ويتم شحن البطارية من خلال أحدث منفذ USB موجود حاليا وهو Type‑C 3.1، وعلاوة على فإن Reno6 يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ويدعم مكبر الصوت.

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سعر الهاتف Oppo Reno6 5Gيبدأ سعر الهاتف Oppo Reno6 5G من 440 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 500 دولار للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية في الصين يوم 11 يونيو على أن يصل إلى مزيد من الدول في وقت لاحق من العام.