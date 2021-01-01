

كيف تحافظ على عمر بطارية هاتف آيفون بنسبة 100%؟ كيف تحافظ على عمر بطارية هاتف آيفون بنسبة 100%؟

يعد الحفاظ على عمر بطارية هاتف آيفون من أكثر الأمور التي تهتم بها شركة آبل Apple في الوقت الحالي، بعد دفعها حوالي 113 مليون دولار كغرامة في دعوى قضائية اتهمت فيها بإضافة بطاريات قديمة عن قصد لإبطاء طرازات آيفون، لذلك أصبح من أكثر الأمور الحالية التي تهتم بها الشركة الأمريكية هو الحفاظ على عمر بطارية هاتف آيفون.



كيفية الحفاظ على عمر بطارية هاتف آيفون

بحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، تزود شركة آبل منتجاتها من الأجهزة الذكية عادة ببطارية ذات عمراً طويلا، حيث تقدم هواتف آبل وحاسبات آيباد وماك، أو ساعات Apple Watch، أداءا وكفاءة أفضل من حيث عمر البطارية.



وتقدم آبل بعض النصائح والتوصيات لمستخدميها عبر موقعها على الويب، من أجل الحفاظ على صحة بطارية هاتف آيفون، كما تزود نظام تشغيل هواتفها الذكية بتحديثات خاصة تحافظ على عمر البطارية بشكل أطول.

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وإذا كنت من مستخدمي هواتف آبل، يمكنك الحفاظ على عمر بطارية هاتفك، باتبع النصائح التالية ليدوم عمر بطارية هاتف آيفون طويلا من أجل تفادي المشاكل المتعلقة بها:أولا: قم بتحديث نظام تشغيل هاتفك:1. اذهب إلى إعدادات هاتفك الآيفون، ثم انقر على خيار عام General.2. اضغط على تبويب تحديث النظام Software Update، وسترى من خلال الصفحة الجديدة ما إذا كان هناك تحديث جديد متاح لنظام هاتفك.3. انقر فوق زر تحديث update، وسيبدأ تنزيل الإصدار الجديد لنظام تشغيل هاتفك الآيفون، والذي سيتوفر من خلاله العديد من التحسينات والترقيات لجهازك منها أداء وكفاءة البطارية.ثانيا: تمكين وضع الطاقة المنخفضة:يمكن لمستخدمي هواتف آيفون أيضًا تفعيل وضع الطاقة المنخفضة، والذي يعمل عن وصول نسبة شحن البطارية إلى 20%، و لتشغيل وضع الطاقة المنخفضة يدويًا، اتبع الخطوات التالية: اقتح تطبيق الإعدادات على هتفك> مرر لأسفل ثم انقر على خيار البطارية Battery> قم بتمكين الزر بجوار خيار وضع الطاقة المنخفضة.ثالثا: إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات في الخلفية:1. . اذهب إلى الإعدادات Settings على هاتفك الآيفون، ثم انقر على خيار عام General.2. انقر على تحديث التطبيق في الخلفية.3. قم بإلغاء تشغيل تحديث التطبيق في الخلفية، حيث يقوم نظام تشغيل هاتفك تلقائيا بتحديث التطبيقات المثبتة عليه في الخلفية مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من طاقة البطارية.