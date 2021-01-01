كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف OnePlus Nord CE من الفئة المتوسطة، حيث سيجمع الهاتف بين عدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، بالإضافة إلى دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف OnePlus Nord CE من وان بلس سيأتي بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز في الثانية،مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وسيعمل هاتف OnePlus Nord CE من وان بلس بمعالج Snapdragon 750G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات G5 مع مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 4 و6 جيجا بايت رام مع نظام التشغيل أندرويد 11.
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التعليقات على تسريبات تكشف تحفة وان بلس القادم OnePlus Nord CE
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