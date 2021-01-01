

تصنيع «التابلت» و«اللاب توب» محليًا للتصدير تصنيع «التابلت» و«اللاب توب» محليًا للتصدير

شهد وزير الاتصالات عمرو طلعت، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور طلال أبوغزالة، رئيس مجموعة «طلال العالمية»، تدشين خطوط إنتاج التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. وأكد الدكتور عمرو طلعت تعزيز عمليات توطين صناعة الإلكترونيات، لجعل مصر مركزا إقليميا رائدا فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» التى تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة،



والسعى نحو مضاعفة الصادرات منها. وأكدت نيفين جامع أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات التقنية العالمية لنقل التكنولوجيات الصناعية المتقدمة للصناعة الوطنية، موضحة أن مشروع إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب محليًا يمثل ركيزة أساسية لبدء تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتطورة بالسوق المصرية، للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.