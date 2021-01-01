

آيفون يمتلك أداة تصوير خاصة.. فيديو يكشف طريقة استخدامها آيفون يمتلك أداة تصوير خاصة.. فيديو يكشف طريقة استخدامها

تعتمد شركة "أبل" كثيرا على مميزات التصوير في هواتف آيفون، لمنافسة الشركات الأخرى، في سوق الهواتف الذكية.



ومن أبرز خاصيات التصوير في "آيفون"، خاصية "بورتريه"، التي أدخلتها أبل عام 2016، وأصبحت الخاصية الرئيسية للتصوير على هاتف آيفون.



هذه الخاصية تمنح الصور بعدا فنيا، وتجعل الخلفية ضبابية بعض الشيء، لتبرز الشخص في مقدمة الصورة.

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الإضاءةوفقا لموقع "سي نيت"، فإن الإضاءة في خاصية "بورتريه" هي من أهم العوامل لتحسين الصورة، ويمكن للمستخدم تغيير نوع الإضاءة في الصورة قبل التقاطها.هناك 6 أنواع من الإضاءة التي بإمكان الشخص اختيارها، وتغير كذلك شكل الصورة التي يظهر بها الشخص.السيلفييمكنك التقاط صور "سيلفي" بنمط بورتريه كذلك، وكل ما يمكنك القيام به باستخدام الوضع الرأسي في الكاميرات الخلفية ينطبق على الكاميرا الأمامية - باستثناء التكبير أو التصغير.وإذا كنت تمتلك هاتف آيفون 12، يمكنك التقاط صور بورتريه سيلفي، مع الوضع الليلي، عندما يكون الجو مظلما.التحكم في الضبابيةيمكنك ضبط قوة "ضبابية" خلفية صور البورتريه، بزيادتها أو تقليلها، للتحكم في ظهور الأشياء من عدمها في خلفية الصورة.المسافة الأفضلالمسافة الأفضل لوقوف الشخص أمام كاميرا آيفون، عند عملية التقاط الصور في خاصية بورتريه، هو بين 0.5 إلى 2.5 مترا من الآيفون.في حال ابتعد الشخص كثيرا من الهاتف، فإن الكاميرا ستلتقط صورة عادية، ولن تستطيع جعل الخلفية ضبابية مثل في خاصية بورتريه.الضوء الأصفرعند إعداد صورة البورتريه، ابحث عن خيارات تظهر على الشاشة باللون الأصفر، على الوجه تحديدا.عندما يتحول اختيار "الضوء الطبيعي" أسفل الصورة إلى اللون الأصفر، هذا يعني أن آيفون استطاع تمييز الشخص في الصورة وسيفصله عن الخلفية لتطبيق خاصية بورتريه.