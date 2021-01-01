

سامسونج تعلن عن جهازين لوحيين جديدين من Galaxy Tab.. تعرف عليهما سامسونج تعلن عن جهازين لوحيين جديدين من Galaxy Tab.. تعرف عليهما

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن جهازين لوحيين جديدين من “جالاكسي تاب”، وهما Galaxy Tab S7 FE وGalaxy Tab A7 Lite.



وجهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S7 FE هو الأعلى في الإمكانيات والسعر، حيث يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G، بينما الجهاز اللوحي الآخر Galaxy Tab A7 Lite هو الأقل سعرا.



والجهازين اللوحيين الجديدين من سامسونج هما إصداران مخففان من جهازي جالاكسي تاب Tab S7 وTab A7.

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مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FEالشبكات: GSM / HSPA / LTE / 5G.التصميم: يدعم القلم الإلكتروني Stylus Support.الشاشة: من نوع TFT، بقياس 12,4 بوصة، ودقة 1600×2560 بيكسل.نظام التشغيل: واجهة المستخدم One UI 3.1 القائمة على أندرويد 11.المعالج: كوالكوم سنابدراجون SM7225 750G 5G بتقنية 8 نانومتر.معالج الرسوميات: أدرينو 619.الإصدارات: 4/64 و6/128 جيجابايت.الكاميرا الأمامية: بدقة 5 ميجابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: بدقة 8 ميجابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.المستشعرات: مستشعر التسارع والجيرو والتقارب والبوصلة وSamsung DeX.البطارية: من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 10,090 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.الألوان: الأسود والفضي والأخضر والوردي.السعر: 650 يورو تقريبا (12,500 جنيها مصريا تقريبا).مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Liteالشبكات: GSM / HSPA / LTE.الشاشة: من نوع TFT، بقياس 8,7 بوصة، ودقة 800×1340 بيكسل.نظام التشغيل: واجهة المستخدم One UI 3.1 القائمة على أندرويد 11.المعالج: ميدياتك Mediatek Helio P22T بتقنية 12 نانومتر.معالج الرسوميات: PowerVR GE8320.الإصدارات: 3/32 و4/64 جيجابايت.الكاميرا الأمامية: بدقة 2 ميجابيكسل.الكاميرا الخلفية: بدقة 8 ميجابيكسل، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.المستشعرات: مستشعر التسارع والبوصلة.البطارية: من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5,100 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.الألوان: الرمادي والفضي.السعر: 170 يورو تقريبا (3,300 جنيها مصريا تقريبا).