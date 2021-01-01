

«تويتر» تستعد لإطلاق خدمة «تويتر بلو» مدفوعة الثمن «تويتر» تستعد لإطلاق خدمة «تويتر بلو» مدفوعة الثمن

تستعد شبكة موقع التواصل الاجتماعي تويتر لإطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن تويتر بلو.



كانت الباحثة جين مانشون وانج قد كشفت لأول مرة منذ أسبوعين عن تطوير موقع التواصل الاجتماعي لخدمة جديدة باشتراك مدفوع. ويوم الخميس الماضي قام موقع توتير بإضافة إصدار جديد من تطبيق تويتر على متجر آب ستور للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس ليضيف "تويتر بلو"، حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهريا.



وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في حين لا يمكن لمستخدمي تويتر الاشتراك في خدمة تويتر بلو حتى بعد تنزيل التحديث حاليا، كشفت وانج عن بعض تفاصيل الخدمة مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في وقت قريب جدا.

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وقالت وانج إن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم الكثير من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على "وضع القراءة" الذي يحول المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.يذكر أن شركة تويتر تعتمد حاليا على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 80% من إيراداتها.وكانت الشركة قد ذكرت لوكالة بلومبرج للأنباء في فبراير الماضي أنها "تبحث وتختبر" طرقا جديدة للاستفادة المالية من منصة تويتر وبخاصة مع تباطؤ وتيرة نمو قاعدة مستخدميها.وفي وقت سابق، أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" عن ميزات جديدة أدخلت على التطبيق لجعله أكثر فائدة للمستخدمين.وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، من بين أبرز الميزات المذكورة حصل مستخدمو التطبيق على ميزة تساعدهم على استحداث غرف مجدولة لاجتماعات الفيديو عبر خدمات Spaces، أي أنهم يستطيعون التخطيط لأكثر من حدث ودعوة الناس إليه مسبقا.وتبعا للخبراء في "تويتر" فإن المدعوين إلى الغرف التي سيستحدثها مستخدم ما عبر الميزة المذكورة سيتلقون تذكيرا قبل 30 دقيقة من وقت البث في الغرفة المدعويين إليها، كما سيتلقون رسالة تذكير أخرى تعلمهم ببدء البث كي لا تفوتهم الأحداث.ويمكن لمستحدث الغرفة إرسال الدعوات للانضمام لغرفته عبر تغريدة لمتابعيه في "تويتر" أو عبر رسالة تضم عنوان URL للغرفة.ولتحقيق الفائدة للمستخدمين ومساعدتهم على جني الأموال، قرررت "تويتر"إيضا السماح لمستخدمي خدمات Spaces باستحداث غرف مدفوعة يمكن دعوة المستخدمين الآخرين إليها.وللاستفادة من الميزة الأخيرة وفتح غرفة مدفوعة يجب أن يكون لدى المستخدم 1000 متابع على "تويتر" على الأقل، وأن يكون قد استضاف 3 غرف صوتية عبر Spaces في الـ 30 يوما الاخيرة قبل استحداث الغرفة الجديدة، كما يجب أن يكون عمره 18 عاما على الأقل.و في وقت سابق ، أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تدوينة عن مبادرة للحصول على مساهمات الجمهور بشأن سياسته الجديدة للتعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة التي من شأنها "أن تفسد سلامة المحادثات".كما أوضح بيان الشركة تعريفا مقترحا لتلك المواد واستعرض أفطارا عن الإجراءات التي قد يتخذها تويتر عند رصد محتوى مزيف أو مضلل.واضافت الشركة إنه خلال هذه المرحلة "سيراجع تويتر المقترحات التي تلقاها لبدء عملية إدراج السياسة في قوانين تويتر، بالإضافة إلى تدريب الفرق المعنية بتنفيذ القوانين لدى تويتر على كيفية التعامل مع هذا المحتوى".وسيصدر تويتر إعلاناً آخر قبل 30 يوماً على الأقل من دخول السياسة حيز التنفيذ، كما يؤكد "التزامه بخدمة المحادثة العامة على تويتر والقيام بدوره بطريقة منفتحة وبشكل يتسم بالشفافية".