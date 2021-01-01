

مواصفات وأسعار الهاتف Sony Xperia Ace 2 مواصفات وأسعار الهاتف Sony Xperia Ace 2

الآن وبدون أي مقدمات قامت شركة سوني بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Sony Xperia Ace 2 بسعر ميسور التكلفة ومواصفات جيدة للغاية وأبعاد تتمثل في الارتفاع 140 × العرض 69 وبسمك 8.9 ملم وبوزن خفيف للغاية يبلغ 159 جراما، وفيما يلي دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Xperia Ace 2.



مواصفات الهاتف Sony Xperia Ace 2

تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD بشكل النوتش حجمها 5.5 بوصة بجودة HD+ ويوجد عليها زجاج حماية من فئة Corning Gorilla Glass 6، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio P35 بجانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة مخصصة) بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من سوني.





يتوفر الهاتف Sony Xperia Ace مع كاميراتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق بالإضافة إلى أنه يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل والهاتف يضم فلاش LED في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وذلك من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.

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على الرغم من صغر حجم ووزن هذا الهاتف إلا أنه يحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير (لم يتم الكشف عن ما إذا كان سيدعم الشحن السريع أم لا) بالإضافة إلى أن الهاتف Sony Xperia Ace 2 يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 ويدعم أيضا مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب مع دعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Sony Xperia Aceسعر الهاتف Sony Xperia Ace يبلغ حوالي 202 دولار أمريكي للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، مع العلم أنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي في اليابان ابتداء من يوم 28 مايو على أن يصل إلى مزيد من الدول في وقت لاحق من العام.