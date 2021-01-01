أعلنت Xiaomi عن مواصفات هاتف Poco M3 Pro 5G الذي يتوقع له أن يصبح من بين أكثر هواتف 5G مبيعا في الأسواق لهذه السنة.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.8/75.3/8.9) ملم، ووزنه 190 غ، وجهز هذا الهيكل بشاشة IPS LCD ترددها يعادل 90 هيرتزا ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج MediaTek Dimensity 700 5G مطور بتقنية 7 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 46 و128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2.
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التعليقات على هاتف ممتاز ورخيص الثمن من Xiaomi يكتسح الأسواق قريبا
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