هاتف ممتاز ورخيص الثمن من Xiaomi يكتسح الأسواق قريبا

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هاتف ممتاز ورخيص الثمن من Xiaomi يكتسح الأسواق قريبا

أعلنت Xiaomi عن مواصفات هاتف Poco M3 Pro 5G الذي يتوقع له أن يصبح من بين أكثر هواتف 5G مبيعا في الأسواق لهذه السنة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.8/75.3/8.9) ملم، ووزنه 190 غ، وجهز هذا الهيكل بشاشة IPS LCD ترددها يعادل 90 هيرتزا ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج MediaTek Dimensity 700 5G مطور بتقنية 7 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 46 و128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 159 يورو تقريبا جهز هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، مستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم

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