

شاومي تشوق لهاتف Poco F3 GT بإمكانات جبارة.. فيديو شاومي تشوق لهاتف Poco F3 GT بإمكانات جبارة.. فيديو

نشرت شركة بوكو الصينية، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى، مقطع فيديو على موقع يوتيوب YouTube ، تعلن فيه عن إطلاقها هاتف جديد يسمى Poco F3 GT ، فى الربع الثالث من العام الحالى.







وبحسب موقع GSMArena فإن شركة شاومي قد شوقت لهاتفPoco F3 GT بحيث من الممكن أن يتم إطلاقه فى أى وقت ما بين يوليو وسبتمبر ، حيث سيقدم الهاتف سعر مناسب للغاية مع قدرات كبيرة .

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وسيعمل هاتف Poco F3 GT من شاومي بمعالج من نوع Dimensity 1200 المتميز من شركة ميديا تيك، حيث من المتوقع بشكل كبير أن يكون هاتفا للألعاب يحمل إمكانات كبيرة كهاتف Redmi K40 Gaming الذى تم إطلاقه مؤخرا.وسيأتي هاتف Poco F3 GT بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، مع معدل التحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل.وسيحتوي هاتف Poco F3 GT على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، مع سعر حوالي 400 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 6000 جنيه مصري.ومن الموقع أن يحقق هاتف Poco F3 GT مبيعات كبيرة حيث كانت شركة شاومي قد باعت 100 ألف وحدة من هاتف Redmi K40 Gaming، في غصون دقيقة واحدة فقط، من طرحه في أول عملية بيع له بالأسواق.