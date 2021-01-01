

بكاميرا قابلة للتدوير.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أسوس الجديد بكاميرا قابلة للتدوير.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أسوس الجديد

كشفت شركة أسوس Asus التايوانية، عن أحدث إصدارات سلسلة زين فون ، والتي تضم إصدارين هما: zenfone 8 وzenfone 8 flip، ويمتاز الهاتف الأخير بمواصفات قوية وتصميم رائع مع كاميرا خلفية قابلة التدوير.







وفيما يلي نستعرض أهم مواصفات هاتف أسوس زين فون 8 فليب Zenfone 8 Flip، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

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مواصفات هاتف أسوس Zenfone 8 Flipيأتي هاتف أسوس Zenfone 8 Flip، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تأتي مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 6، مع دعم لتقنية HDR10+.ويتم تشغيل هاتف أسوس Zenfone 8 Flip، بواسطة أحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.مميزات هاتف أسوس ZenFone 8 Flipيمتاز هاتف Zenfone 8 Flip، بكاميرا خلفية منعكسة أو قابلة للتدوير، تأتي مع إعدادات ثلاثية الكاميرا الرئيسية منها تأتي مع مستشعر سوني IMX686، بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب مستشعر IMX363 بدقة 12 ميجا بيكسل و زوايا عرض واسعة، ومستشعر OmniVision بدقة 8 ميجا بيكسل.وتتميز كاميرا الهاتف بدعم خاصية التدوير لاستخدامها لالتقاط صور السيلفي من خلال عكسها للواجهة الأمامية للجهاز باستخدام أداة التدوير المدمجة بالهاتف، كما تدعم الكاميرا خاصية تسجيل الفيديو بدقة 8k.ويتمتع هاتف Zenfone 8 Flip، بوجود بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع Hyper Charge بقدرة 30 وات، إلى جانب مكبرات صوت ستيريو NXP mono amps، ومنفذ لسماعات الرأس بقياس 3.5 مليمتر.سعر هاتف أسوس ZenFone 8 Flipويتوفر هاتف أسوس Zenfone 8 Flip، بسعر 800 يورو (أي ما يعادل 15 ألف و100 جنيه مصري).