

بقدرات تصويرية ممتازة.. تعرف على سعر ومواصفات هواتف X60 من فيفو بقدرات تصويرية ممتازة.. تعرف على سعر ومواصفات هواتف X60 من فيفو

انطلقت أحدث إصدارات هواتف X60 من فيفو، إلى الأسواق العالمية رسميا، حيث تأتي هواتف X60، بأداء قوي بسعر معقول مع تقنيات حديثة بالنسبة لإعدادات التصوير، وتضم سلسلة الهواتف الذكية المتميزة ثلاثة إصدارات هي: Vivo X60 و X60 Pro و X60 Pro .



سعر هاتف فيفو ‏Vivo X60

يتوفر هاتف ‏Vivo X60 سعر 655 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10 آلاف و300 جنيه مصري).



سعر هاتف فيفو ‏Vivo X60 Pro Plus

يأتي هاتف ‏Vivo X60 Pro Plus سعر 773 دولار أمريكي، (أي ما يعادل 12 آلف و 500 جنيه مصري).

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سعر هاتف ‏Vivo X60 Proيمكنك الحصول على هاتف Vivo X60 Pro سعر 800 دولار أمريكي (أي ما يعادل 12 آلف و600 جنيه مصري).مواصفات هاتف فيفو ‏Vivo X60 Proيعمل هاتف vivo X60 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 870، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، كما يعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Funtouch OS11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.جاء هاتف vivo X60 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسات f/1.5، توفر نظام gimbal الفريد من نوعه استقرارًا محسنًا مقارنة بمثبت الصور البصري (OIS) النموذجي، كما أنه يتيح خدعة جديدة وهي أول تقنية تغيير البكسل على الهاتف الذكي، وسيؤدي ذلك إلى تحسين التفاصيل لكل بكسل ودقة ألوان الصور بشكل كبير.ويضم الهاتف برامج ZEISS في الكاميرا لدعم تصوير bokeh بكفاءة أعلى، كما تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعر بدقة 13 ميجابكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، تحتوي الكاميراالأخرى بدقة 13 ميجابيكسل على عدسة تليفوتوغرافي مع تكبير 2x .ويأتي هاتف X60 Pro، بشاشة LTM منحنية، تم تطويرها بالتعاون مع شركتي كوالكوم وفيفو، بقياس 6.56 بوصة، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، ومعدل لمس 240 هرتز، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل+، كما تدعم تقنية HDR10 +.ويتمتع هاتف X60 Pro، ببطارية بقوة 4200 مللى أمبير في الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB C.