

سعر ومواصفات الهاتف Gionee M15 سعر ومواصفات الهاتف Gionee M15

كشفت شركة Gionee المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية عن الهاتف Gionee M15 من الفئة المتوسطة مع معالج ممتاز من ميديا تيك و8 جيجا رام بالإضافة إلى 4 كاميرات في الخلف وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع ومواصفات أخرى جيدة مقارنة بالسعر الرخيص، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Gionee M15.



المواصفات الكاملة للهاتف

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن الهاتف جيوني إم 15 يوم 24 مايو 2021 وسيتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق اليوم 28.

الشبكة: الهاتف Gionee M15 يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد).



أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 165.2 × العرض 77 وبسمك 9 ملم.

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الشاشة: شاشة هذا الهاتف تأتي بشكل الثقب في المنتصف من نوع IPS LCD حجمها 6.67 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+.المعالج: يتم تشغيل الهاتف Gionee M15 بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G90 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G76 MC4.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة.الذاكرة: يتوفر هاتف M15 بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة مخصصة).الكاميرا الخلفية: يحتوي الهاتف M15 الجديد من Gionee على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرتين الماكرو والمسئولة عن اسشتعار معلومات العمق بالإضافة إلى أن الهاتف يضم فلاش LED أحادي ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama و HDR.اقرأ أيضا هاتف LG G7 ThinQ قادم في مايو.. فما تفاصيله؟الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطارا في الثانية.البطارية: بطارية الهاتف Gionee M15 ليثيوم بوليمر وتأتي بسعة 5100 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعر التسارع والدوران والقرب.مميزات الهاتف Gionee M15يضم بطارية كبيرة جدا تصمد لأطول فترة ممكنة من الاستخدام ويتم شحنها في وقت قليل بفضل تقنية الشحن السريع.معالج ممتاز للغاية يقدم أداء رائع في تشغيل الألعاب الثقيلة بجودة عالية.أداء الكاميرات الخلفية والأمامية جيد ومقبول.دقة الشاشة جيدة في هذه الفئة السعرية.يدعم منفذ سماعات الأّن 3.5 ملم ومكبر الصوت.يدعم تركيب شريحتين اتصال وكارت ميموري معا في نفس الوقت.عيوب الجوالنوع الشاشة ليس جيدا مع هاتف بمثل هذه المواصفات وكنا نتوقع أن تأتي من نوع أموليد.الكاميرات الخلفية معرضة للخدش بسبب بروزها عن الهاتف.لا يدعم خاصية NFC.سيتوفر للشراء بلون واحد فقط وهو الرمادي.سعر الهاتف Gionee M15يبدأ سعر الهاتف Gionee M15 من 220 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.