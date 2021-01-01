

مواصفات وأسعار الهاتف nubia Red Magic 6R مواصفات وأسعار الهاتف nubia Red Magic 6R

استكمالا لسلسلة nubia Red Magic 6 Series التي ظهرت في شهر مارس الماضي، قامت شركة ZTE بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف nubia Red Magic 6R مع مواصفات أقل نسبيا وسعر أرخص بنحو 50 دولارا عن الهاتف الأساسي في هذه السلسلة، حيث يضم معالج رائد من Qualcomm يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بالإضافة إلى أنه يضم 4 كاميرات في الخلف وشاشة ممتازة بمعدل تحديث 144 هرتز ومواصفات أخرى جيدة تجعله مناسب للألعاب، وفي هذا المقال سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف nubia Red Magic 6R.



مواصفات Red Magic 6R

هاتف الألعاب الجديد من ZTE يأتي مع شاشة AMOLED حجمها 6.67 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز وبمعدل معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 400 هرتز بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثقب صغير في المنتصف لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، كما أن الهاتف nubia Red Magic 6R يضم 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 46 ميجا بكسل f/1.8 والكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل والكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل أما الكاميرا الرابعة فهي المسئولة عن استشعار معلومات العمق والهاتف يضم فلاش LED مزدوج ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.



معالج الهاتف Red Magic 6R ثماني النواة ويأتي من فئة Snapdragon 888 5G المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Redmagic 4.0.

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يحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 4200 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 55 واط (الإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين) وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط (الإصدار العالمي) ويتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 3.0، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف nubia Red Magic 6R يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع المدمج أسفل الشاشة ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف nubia Red Magic 6Rالهاتف الجديد Red Magic 6R سيتوفر للشراء بشكل رسمي ابتدأ من يوم 1 يونيو بسعر يبدأ من 470 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وسيتوفر بسعر 627 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.