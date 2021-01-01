

شاومي تطلق هاتفين جديدين من Redmi Note 10 في السوق المصري.. تعرف على سعرهما شاومي تطلق هاتفين جديدين من Redmi Note 10 في السوق المصري.. تعرف على سعرهما

أطلقت شركة شاومي الصينية Xiaomi هاتفين ذكيين جديدين في السوق المصري، وهما هاتفي Redmi Note 10S وRedmi Note 10 5G.



ويدعم هاتف شاومي Redmi Note 10 5G شبكات الجيل الخامس 5G، وهو أول هاتف جيل خامس يتم إطلاقه في مصر بهذا السعر الاقتصادي، ما يحقق نقلة نوعية وطفرة حقيقية في تطور مواصفات الهواتف المتوسطة في مصر.



وبدأ الحجز المسبق للهاتف منذ 26 مايو الجاري، ويحصل الحاجزون على هدية سماعة شاومي اللاسلكية، كما تضمن شاومي الهاتف لمدة عام، والشاشة لمدة 6 أشهر.

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مواصفات وسعر هاتف شاومي Redmi Note 10 5Gالشبكات: GSM / HSPA / LTE / 5G.التصميم: واجهة من زجاج جوريلا 3، وظهر وإطار من البلاستيك.الشاشة: من نوع IPS LCD بقياس 6,5 بوصة، بدقة 1080×2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع 400 شمعة.نظام التشغيل: واجهة المستخدم MIUI 12 القائمة على أندرويد 11.المعالج: ميدياتك MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G بتقنية 7 نانومتر.معالج الرسوميات: Mali-G57 MC2.الإصدارات: 4/64 و4/128 و6/128 جيجابايت.الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابيكسل.الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات 48 + 2 + 2 ميجابيكسل.المستشعرات: مستشعر البصمة (على جانب الهاتف)، ومستشعر التسارع والجيرو والتقارب والبوصلة.البطارية: من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.مواصفات أخرى: دعم خاصية الاتصال قريب المدى NFC / إنفرارد IR Blaster.الألوان: فضي ورمادي جرافيت وأزرق ليلي وأخضر.السعر:إصدار 4/64 جيجابايت بسعر 2,999 جنيها.إصدار 4/128 جيجابايت بسعر 3,499 جنيها.إصدار 6/128 جيجابايت بسعر 3,799 جنيها.مواصفات وسعر هاتف شاومي Redmi Note 10Sالشبكات: GSM / HSPA / LTE.التصميم: مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار عزل IP53.الشاشة: من نوع أموليد AMOLED بقياس 6,43 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، وسطوع 450 شمعة، وأقصى سطوع 1100 شمعة، مع حماية بزجاج كورنينج جوريلا 3.نظام التشغيل: واجهة المستخدم MIUI 12.5 القائمة على أندرويد 11.المعالج: ميدياتك Mediatek Helio G95 بتقنية 12 نانومتر.معالج الرسوميات: Mali-G76 MC4.الإصدارات: 6/64 و6/128 و8/128 جيجابايت.الكاميرا الأمامية: بدقة 13 ميجابيكسل.الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، 64 + 8 + 2 + 2 ميجابيكسل.المستشعرات: مستشعر البصمة (على جانب الهاتف)، ومستشعر التسارع والجيرو والتقارب والبوصلة.البطارية: من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.مواصفات أخرى: سماعات ستيريو مزدوجة / دعم الاتصال قريب المدى NFC / إنفرارد IR Blaster.الألوان: أزرق فضي وأبيض وأسود.السعر:إصدار 6/64 جيجابايت بسعر 3,599 جنيها.إصدار 6/128 جيجابايت بسعر 3,899 جنيها.إصدار 8/128 جيجابايت بسعر 4,199 جنيها.