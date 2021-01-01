

سؤال على غرفة بـ«كلوب هاوس» يثير الجدل.. هل ترتبطي بواحد «أندرويد»؟ سؤال على غرفة بـ«كلوب هاوس» يثير الجدل.. هل ترتبطي بواحد «أندرويد»؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع ساخر، لأحدى غرفة تطبيق الـ «clubhouse»، تحدث فيه بنبره ازدرائيه عن مستخدمى نظام تشغيل الأندرويد.



وكانت الغرفة تحملب عنوان: «وسطنا وبس ممنوع دخول الاندرويد منعاً للإحراج»، وخلال المحادثة ظهرت أحدى الفتيات منتقدة السمتوى السوقي لمستخدمى نظام تشغيل الاندرويد.



قائلة أن طريقة كلامهم سوقية وغريبة، مضيفة أن من حقهم كمستخدمى نظام تشغيل الـ «ios»، الاعتراض.

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ووجه أحد المشاركين في الغرفة سؤال للفتاة -اسمها حبيبة-، هل تقلبي أن تتزوجي شخص أندرويد حتى لو غني؟، لتجيب «حبيبة» أن الاندرويد يعبر عن طريقة تفكيره.فيما تدخل احد المتحدثين في الغرفة قائلاً أنه لا يمانع من أن يتزوج فتاة تحمل هاتف نوكيا.وطرح تطبيق كلوب هاوس على منصة جوجل بلاي الأثنين الماضي ليكون متاح لمستخدمى نظام تشغيل الاندرويد.وكان سابقاً تطبيق كلوب هاوس، مقتصر على مستخدمى نظام تشغيل الـ «ios»، الذي يقوم بتشغيل هواتف شركة آبل باهظة الثمن.ولم يتبين من ملابسات هذا الفيديو هل كان ساخرأ ام مناقشة حقيقية.