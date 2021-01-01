تنتشر في أسواق الأجهزة الذكية حاليا آلاف النماذج من الهواتف، لكن بعض هذه الأجهزة تتميز بشعبية كبيرة لما تمتلكه من مواصفات ممتازة وأداء عال.
ومن بين أشهر الهواتف التي تباع في الأسواق حاليا يأتي Samsung Galaxy S20 Ultra الذي يتميز بشاشة عالية الأداء بمقاس 6.9 بوصة دقة عرضها (3200/1440) بيكسل.
كما يتمتع هذا الهاتف بأداء ممتاز جدا بفضل معالج Samsung Exynos 990 وذواكر الوصول العشوائي 12 غيغابايت، فضلا عن كاميرته الأساسية التي أتت إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هواتف ذاع صيتها في الأسواق هذا العام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق