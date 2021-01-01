بعد اختبار عامين كاملين... إنستغرام تطرح تقنيتها المنتظرة لكل المستخدمين

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قررت طرح تقنيتها المنتظرة لكافة المستخدمين، بعد اختبارها لنحو عامين كاملين.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إنستغرام قررت رسميا طرح تقنية إخفاء الإعجابات لكافة مستخدميها، بعد اختبارها لنحو عامين تقريبا.
وجعلت إنستغرام تلك التقنية اختيارية للمستخدمين، حيث يمكن تفعيلها إو إلغاء تفعيلها من الإعدادات الخاصة بكل حساب.
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