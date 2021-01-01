بعد اختبار عامين كاملين... إنستغرام تطرح تقنيتها المنتظرة لكل المستخدمين

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صورة الخبر: بعد اختبار عامين كاملين... إنستغرام تطرح تقنيتها المنتظرة لكل المستخدمين
بعد اختبار عامين كاملين... إنستغرام تطرح تقنيتها المنتظرة لكل المستخدمين

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قررت طرح تقنيتها المنتظرة لكافة المستخدمين، بعد اختبارها لنحو عامين كاملين.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن إنستغرام قررت رسميا طرح تقنية إخفاء الإعجابات لكافة مستخدميها، بعد اختبارها لنحو عامين تقريبا.

وجعلت إنستغرام تلك التقنية اختيارية للمستخدمين، حيث يمكن تفعيلها إو إلغاء تفعيلها من الإعدادات الخاصة بكل حساب.

وحددت منصة إنستغرام عدد من الخيارات للمستخدمين، مثل إخفاء عدد الإعجابات الخاصة بمنشوراتك أو إخفاء الإعجابات الخاصة بمنشورات المستخدمين الآخرين.

وعلى الرغم من تفعيل خاصية إخفاء عدد الإعجابات، يمكنك الإطلاع على إحصائيات منشوراتك كاملة، عند النقر عليها من داخل إعدادات الحساب.

وسيكون تحديث إنستغرام المتوفر فيه تلك التقنية متاحا على إصدرات التطبيق للهواتف الذكية أو على نسخة سطح المكتب.

المصدر: سبوتنيك

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