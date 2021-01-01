تحديث جديد يضيف ميزات عملية لهواتف آيفون

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS يحمل معه العديد من الميزات العملية لهواتف آيفون.
وتبعا للشركة فإن تحديث iOS 14.6 حمل معه ميزات إضافية لخدمات AirTag و Find Locator، فبدلا من استعمال رقم الهاتف مع ميزة العثور على الجهاز المفقود بات بإمكان المستخدم حاليا اعتماد عنوان بريده الإلكتروني.
ومن الميزات المهمة التي حملها التحديث الجديد هي ميزة Apple Card Family التي تسمح بمشاركة بطاقة ائتمان آبل مع 5 أشخاص في مجموعة Family Sharing الخاصة بالمستخدم، أي أن أفراد العائلة بات بإمكانهم مشاركة بطاقة مصرفية مشتركة عبر خدمات مدفوعات آبل الإلكترونية.
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