

مواصفات وأسعار هاتف Vivo iQOO Neo5 Lite مواصفات وأسعار هاتف Vivo iQOO Neo5 Lite

بعد أن تم الإعلان عن الهاتف iQOO Neo5 في شهر مارس الماضي قامت اليوم شركة فيفو بإزاحة الستار رسميا عن الإصدار الأقل تكلفة تحت مسمى iQOO Neo5 Lite مع مواصفات أقل نسبيا تتمثل في دعم شبكات الجيل الخامس 5G مع دعم التصوير بجودة 4K بالإضافة إلى شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط وما يصل إلى 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Vivo iQOO Neo5 Lite.



مواصفات الهاتف

الهاتف الجديد من شركة Vivo يأتي مع شاشة بشكل الثقب من نوع IPS LCD حجمها 6.67 بوصة بدقة 2408×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 144 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 870 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 650 بالإضافة إلى أن iQOO Neo5 Lite يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS 1.0 وسيتوفر بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام والإصدار الثالث يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.





يحتوي الهاتف Vivo iQOO Neo5 Lite على 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية) بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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iQOO Neo5 Lite يضم بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط (يمكن شحن 70% من سعة البطارية في 30 دقيقة فقط) كما أن الهاتف يتميز بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ودعم خاصية Multi-Turbo 5.0 ونظام تبديد مبرد بالسائل مكون من 11 طبقة بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت مزدوجة مع دعمه لخاصية NFC.

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سعر الهاتف Vivo iQOO Neo5 Liteالهاتف Vivo iQOO Neo5 Lite يباع بسعر 355 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر 390 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.