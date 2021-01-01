خدمات جوجل بلاي تعود إلى هواتف Honor

بعد عام واحد من الحظر الذي تعرضت له هواتف هواوي وHonor بسب الخلافات بين أمريكا والصين والذي أدى إلى حظر وصول خدمات جوجل بلاي إلى أي هاتف جديد من الشركة الصينية أو علامتها التجارية، انفصلت هونور عن شركة هواوي للهروب من القيود المفروضة عليها ولتصبح شركة مستقلة بذاتها وحاليا تم التأكيد على أن خدمات جوجل Google Mobile Services في طريقها للعودة مجددا إلى هواتف Honor الجديدة.
كشفت شركة هونور عن هذا الخبر الجديد عبر موقع تويتر عندما أجابت على سؤال صادر من XDA وأكدت أنها ستستخدم خدمات Google Mobile Services مرة أخرى وستصل لأول مرة مع سلسلة هواتف Honor 50 Series التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا العام.
لتكون بذلك هواتف هونور 50 هي أول الهواتف التي تضم خدمات جوجل بلاي منذ أن تم حظر هواوي في عام 2019 وإلى جانب ذلك ستعتمد الهواتف القادمة على واجهة المستخدم الخاصة بها Magic UI التي ستجلب بعض المميزات الجديدة.
ووفقا لتقارير سابقة فإن سلسلة هواتف Honor 50 Series ستصل بالمعالج الجديد Snapdragon 778G وهذا يؤكد على عودة العلاقات مجددا مع شركة كوالكوم الأمريكية بالإضافة إلى أن هذه الهواتف ستصل كذلك مع شاشة AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
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