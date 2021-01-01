مواصفات وأسعار الهاتف Realme GT Neo Flash

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة ريلمي رسميا عن الهاتف Realme GT Neo Flash مع مواصفات رائدة مشابهة لمواصفات الهاتف Realme GT Neo الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل ولكن هناك بعض الاختلافات التي تميز هذا الهاتف الجديد لذلك دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الهاتف GT Neo Flash.
مواصفات Realme GT Neo Flash
تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل بالإضافة إلى أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 كما أن الهاتف Realme GT Neo Flash يضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 والكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والهاتف يضم كذلك فلاش LED مزدوجا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل الهاتف Realme GT Neo Flash بالمعالج الرائد MediaTek Dimensity 1200 المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Mali-G77 MC9 بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0.
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