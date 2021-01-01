الإعلان عن هاتف 5G متطوّر مجهّز بأحدث معالج من Qualcomm

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الإعلان عن هاتف 5G متطوّر مجهّز بأحدث معالج من Qualcomm

أعلنت شركة Vivo عن هاتفها الأحدث iQOO Neo5 Liteالذي حصل على مواصفات متطورة وسيطرح بسعر منافس.

ويأتي الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G الحديث المطور بتقنية 7 نانومتر والقادر على العمل مع شبكات 5G، كما حصل على معالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

وحصل الجهاز على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار أبعاده (164/75.5/8.9) ملم، وزنه 198 غ، وعلى شاشة IPS LCD, بمقاس 6.57 بوصة دقة عرضها (2480/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتتعامل مع تقنيات HDR10.

وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ 290 دولارا تقريبا جهز أيضا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته الشركة المصنعة بماسح لبصمات الأصابع، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات OriginOS 1.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 44 واطا.

المصدر: روسيا اليوم

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