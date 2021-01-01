أعلنت شركة Vivo عن هاتفها الأحدث iQOO Neo5 Liteالذي حصل على مواصفات متطورة وسيطرح بسعر منافس.
ويأتي الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G الحديث المطور بتقنية 7 نانومتر والقادر على العمل مع شبكات 5G، كما حصل على معالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.
وحصل الجهاز على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار أبعاده (164/75.5/8.9) ملم، وزنه 198 غ، وعلى شاشة IPS LCD, بمقاس 6.57 بوصة دقة عرضها (2480/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتتعامل مع تقنيات HDR10.
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التعليقات على الإعلان عن هاتف 5G متطوّر مجهّز بأحدث معالج من Qualcomm
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