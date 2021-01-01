

بنسبة طي 100 %.. شاومي تحصل على براءة اختراع لهاتفها القادم بنسبة طي 100 %.. شاومي تحصل على براءة اختراع لهاتفها القادم

حصلت شركة Xiaomi شاومي الصينية على براءة اختراع لهاتف ذكي قابل للطي يمكن طيه لأعلى وأسفل بنسبة طي 100 % ، حيث تعتبر الشاشة من أكثر الشاشات مرونة على الإطلاق.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي القابل للطي القادم يحمل كود CN112839115A ويشمل شاشتان فقط مع آلية للفصل بينهما، ويضم الهاتف وحدة كاميرا حيث تتحرك الكاميرا جنبًا إلى جنب مع الفاصل.



ويمكن استخدام الشاشة الثانية لهاتف شاومي القابل للطي كشاشة أمامية عادية ويمكن حتى الكشف عن الكاميرات الخاصة بالتصوير الخلفي أيضًا، بالإضافة إلى أنه له نفس نظام الكاميرا في مواجهة الجانب الأمامي.

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ويعد هاتف شاومي القابل للطي هو أول هاتف قابل للطي يحقق نسبة طي من الشاشة إلى الجسم بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى بطارية عملاقة قد تصل ل 6000 أو أكثر مللي أمبير في الساعة أو أكثر.وتستعد شاومي لإطلاق سلسلة أجهزة تابلت Mi Pad 5 خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث ستحتوى على عدد من الإمكانات الفائقة والتى باستطاعتها المنافسة مع أجهزة تابلت Galaxy Tab من شركة سامسونج و Mate Pad Pro من شركة هواوى.