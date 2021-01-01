كشفت تسريبات جديدة، عددا من المفاجآت، حول هواتف Google Pixel 6 من شركة جوجل الأمريكية حيث ستحصل على بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث ستكون هي المرة الأولى التي تطلق فيها جوجل هاتف بهذا القدر.
وبحسب موقع GSMArena فإن المفاجأة الثانية، هي أن هواتف Google Pixel 6 ستحصل على معالج خاص من تصنيعها حيث ستسير على خطى الشركات التي تقوم بتصنيع معالجات أجهزتها بنفسها.
وستأتي هواتف Google Pixel 6 بتصميم فى الشاشة والجسم مختلفة عن هواتف Pixel 5 التي لم تأتِ بتصميم مميز، بالإضافة إلى كاميرات محسنة مع تحديثات مستمرة للكاميرا لإضافة عدد من مميزات التصوير، وإضافة مستشعرات للتكبير لالتقاط صور بجودة ودقة أفضل.
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التعليقات على تسريبات تكشف مفاجآت جديدة في هواتف Google Pixel 6 من جوجل
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