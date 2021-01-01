

شاومي تعيد إطلاق هاتف ريدمي الأكثر نجاحا بمميزات خارقة.. تعرف عليه شاومي تعيد إطلاق هاتف ريدمي الأكثر نجاحا بمميزات خارقة.. تعرف عليه

طرحت شركة شاومي Xiaomi، هاتفا ذكيا جديدا ضمن علامتها التجارية Redmi، وتظهر أحدث منتجات الشركة الصينية عبر موقعها على مستوي العالم، كنسخة محدثة من نموذجها الأكثر نجاحا Redmi Note 8، والذي حقق مبيعات مذهلة عند إطلاقه في عام 2019، تجاوزت الـ 25 مليون مباعة في جميع أنحاء العالم.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شاركت شاومي عبر حملة دعائية قصيرة، إطلاق إيقونتها الجديدة Redmi Note 8 2021، والذي ينطلق بمعالج ميدياتك من نوع Helio G85، يعمل مع واجهة المستخدم MIUI 12.5، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، ويمتاز الإصدار الجديد بطلاء نانو مقاوم للرذاذ.



مواصفات هاتف Redmi Note 8 2021

ويصدر هاتف Redmi Note 8 2021، بخيارين للتخزين الداخلية، كلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، ويتوفر إصدار شاومي الجديد في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود ، و الأزرق، والأبيض.

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وزودت شاومي هاتف Redmi Note 8 2021، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.3 بوصة، وبدقة 1080 × 2340 بكسل، محمية بطبقة زجاج من نوع Gorilla Glass 5، تحتوي على نوتش أعلة منتصفها على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميغجابكسل، ومدمج أسفلها قارئ بصمات الأصابع للحماية البيومترية.ويقدم هاتف Redmi Note 8 2021، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل فائق السرعة، بالإضافة إلى مستشعر 2 ميجابكسل لتصوير العمق، وآخر 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو.ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 8 2021، الذي لم تذكر شاومي أي معلومات عن أماكن التوافر والسعر الذي سينطلق به جهاز ريدمي الجديد، على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.