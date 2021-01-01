طرحت شركة شاومي Xiaomi، هاتفا ذكيا جديدا ضمن علامتها التجارية Redmi، وتظهر أحدث منتجات الشركة الصينية عبر موقعها على مستوي العالم، كنسخة محدثة من نموذجها الأكثر نجاحا Redmi Note 8، والذي حقق مبيعات مذهلة عند إطلاقه في عام 2019، تجاوزت الـ 25 مليون مباعة في جميع أنحاء العالم.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شاركت شاومي عبر حملة دعائية قصيرة، إطلاق إيقونتها الجديدة Redmi Note 8 2021، والذي ينطلق بمعالج ميدياتك من نوع Helio G85، يعمل مع واجهة المستخدم MIUI 12.5، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، ويمتاز الإصدار الجديد بطلاء نانو مقاوم للرذاذ.
مواصفات هاتف Redmi Note 8 2021
ويصدر هاتف Redmi Note 8 2021، بخيارين للتخزين الداخلية، كلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، ويتوفر إصدار شاومي الجديد في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود ، و الأزرق، والأبيض.
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التعليقات على شاومي تعيد إطلاق هاتف ريدمي الأكثر نجاحا بمميزات خارقة.. تعرف عليه
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