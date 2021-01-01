مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy F52 5G

بعد سلسلة طويلة من الشائعات والتسريبات أعلنت شركة سامسونج للتو عن الهاتف Samsung Galaxy F52 5G ليكون أحدث الإضافات لسلسلة Galaxy F ويأتي مع مواصفات أقل نسبيا من الموجودة في Galaxy F62 الذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير وسعر أرخص بما يصل إلى 50 دولارا وفي هذا المقال دعونا نتعرف على مواصفات وسعر الهاتف Galaxy F52 5G.
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي F52
هذا الهاتف الجديد الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G يأتي مع شاشة TFT بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2408×1080 بكسل وبجودة FHD+ وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز بالإضافة إلى أنها تضم ثقبا صغيرا على الجانب الأيمن من أجل احتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 كما أن الهاتف Samsung Galaxy F52 5G يضم 4 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق.
يحتوي الهاتف Samsung Galaxy F52 5G على معالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 750G 5G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 619 و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1.
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