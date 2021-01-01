إصلاحات وإضافات.. صدور تحديث جديد للأيفون من آبل iOS 14.6

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إصلاحات وإضافات.. صدور تحديث جديد للأيفون من آبل iOS 14.6

أصدرت آبل Apple آخر تحديث من iOS وهو الإصدار 14.6 الذي يضيف بعض التحسينات لأجهزة آيفون iPhone، بالإضافة إلى إصلاح بعض المشاكل التي كانت موجودة، وذلك كما يلي:

- البودكاست
دعم الاشتراك في القنوات والبرامج الفردية

AirTag وتطبيق تحديد الموقع
خيار في نمط الفقدان لإضافة عنوان بريد إلكتروني بدلاً من رقم الهاتف لـ AirTag وملحقات شبكة تحديد الموقع
سوف تعرض AirTag رقم هاتف المالك بشكل شبه مستتر عند الضغط عليه بجهاز يدعم NFC

- تسهيلات الاستخدام
بإمكان مستخدمي ميزة التحكم بالصوت فتح قفل iPhone لأول مرة بعد إعادة التشغيل بصوتهم فقط

وقد قامت أبل في هذا الإصدار باصلاح المشاكل التالية أيضًا:

- أحيانا قد يحدث تعطل ميزة «فتح القفل باستخدام Apple Watch» بعد استخدام قفل iPhone على Apple Watch
- احتمالية ظهور التذكيرات كأسطر فارغة
- احتمالية عدم ظهور ملحقات حظر المكالمات في الإعدادات
- أحيانا قد يحدث قطع اتصال أجهزة Bluetooth أحيانًا أو إرسالها للصوت إلى جهاز مختلف أثناء المكالمة النشطة
- احتمالية انخفاض مستوى أداء iPhone أثناء بدء التشغيل

المصدر: المصرى اليوم

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