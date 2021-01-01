أصدرت آبل Apple آخر تحديث من iOS وهو الإصدار 14.6 الذي يضيف بعض التحسينات لأجهزة آيفون iPhone، بالإضافة إلى إصلاح بعض المشاكل التي كانت موجودة، وذلك كما يلي:
- البودكاست
دعم الاشتراك في القنوات والبرامج الفردية
AirTag وتطبيق تحديد الموقع
خيار في نمط الفقدان لإضافة عنوان بريد إلكتروني بدلاً من رقم الهاتف لـ AirTag وملحقات شبكة تحديد الموقع
سوف تعرض AirTag رقم هاتف المالك بشكل شبه مستتر عند الضغط عليه بجهاز يدعم NFC
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التعليقات على إصلاحات وإضافات.. صدور تحديث جديد للأيفون من آبل iOS 14.6
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