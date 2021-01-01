ريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G..

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ريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G..

أعلنت شركة ريلمي الصينية، رسميا، عن موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G يوم 31 مايو، وذلك بعد تأجيله نظرا لظروف الموجة الثانية من فيروس كورونا، كوفيد-19، التي أثرت على عدد كبير من الدول منها الهند والبرازيل.



وبحسب موقع "GSMArena"؛ فإن هاتف Realme X7 Max 5G من ريلمى سيأتي بشاشة من نوع Super AMOLED، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، وبقياس 6.43 بوصة، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف Realme X7 Max 5G كاميرا خلفية ثلاثية الأساسة ستكون بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Realme X7 Max 5G
وسيعمل هاتف Realme X7 Max 5G من ريلمي بمعالج من نوع Dimensity 1200 SoC من شركة ميديا تيك مزودا بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 6 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

Realme GT Neo
وسيحتوي هاتف Realme X7 Max 5G من ريلمي عل بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط.

المصدر: صدى البلد

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