

أول صور تكشف تصميم هواتف iPhone 13 Pro.. شاهد أول صور تكشف تصميم هواتف iPhone 13 Pro.. شاهد

كشفت تسريبات أول صور لهواتف iPhone 13 Pro من شركة آبل، التصميم الذى ستأتى به الهواتف وكذلك شكل الكاميرات الخلفية لها، مع توقعات كبيرة أن تصدر الهواتف قبل موعدها المقرر فى سبتمبر خاصة مع تحديد الشركة لموعد مؤتمر المطورين يوم 7 يونيو القادم.



وبحسب موقع Notebookcheck فإن الصور التي تسريبها لهواتف iPhone 13 Pro تعد أول صور عالية الدقة، حيث تؤكد التسريبات أن هذه هى النسخة النهائية والتي ستظهر بها الهواتف حث تظهر بسمك كبير مع بروز واضح للكاميرات الخلفية.



‏وستشهد هواتف iPhone 13 تصميما مختلفا عن هواتف iPhone 12 ، بشكل كبير في الحجم وسمك الهاتف وكذلك الشاشة وحجم النوتش الموجود فيها ، حيث سيكون النوتش أصغر بحوالى من 40 إلى 50 % من سابقتها.

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iPhone 13 Pro's Latest Design Revealed – Tender Puls‏وسيأتى سمك نتوء الكاميرا في سلسلة هواتف iPhone 13 القادمة من آبل بحوالي 3.65 ملم مقارنة بـ 1.5 إلى 1.7 ملم في هواتف iPhone 12 ، مع عدد من التحسينات فى تقنيات ومستشعرات الكاميرا.وستحصل شاشات هواتف iPhone 13 على تقنية موفرة للطاقة حيث ستحتوى على أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة بتقنية LTPO وتعتبر أول شاشات من آبل تأتى بهذه التقنية، حيث ستكون هذه التقنيات تحديدا فى هواتف iPhone 13 Pro .وستنطلق هواتف iPhone 13 Pro بألوان الذهبي والوردي والأخضر والأحمر والأسود والأبيض والأزرق الداكن والزيتي، بالإضافة إلى الأسود غير اللامع أو Matte Black لأول مرة وهو يختلف اللون الأسود العادى فى هواتف آيفون السابقة، مع ميزة أخرى فى الشاشة وهى Always On Display، وهو وضع منخفض الطاقة يعرض الوقت والإشعارات وغيرها بدون استهلاك طاقة البطارية.