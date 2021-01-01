

هواوى تعلن رسميا عن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد HarmonyOS هواوى تعلن رسميا عن موعد إطلاق نظام تشغيلها الجديد HarmonyOS

أعلنت شركة هواوي الصينية أنها ستقوم بإطلاق نظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS لجميع أجهزتها في 2 يونيو القادم، حيث ستبدأ تطبيقه بشكل رسمي على هواتفها الذكية، كنظام تشغيل بديل لنظام أندرويد من شركة جوجل الأمريكيةالتى تم حرمانها منه، بعد وضع هواوي على القائمة السوداء الأمريكية للتعاون التجاري.







وبحسب موقع Tech Radar فإن النسخة التي ستقوم هواوي بإطلاقها HarmonyOS 2.0 بدلا من HarmonyOS 1.0 التي قامت بإطلاقه مؤخرا كنسخة تجريبية من النظام، شبيه بنسخة أندرويد 10 ، أما النسخة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال أيام ستكون شبيهة بأندرويد 11 .

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وتهدف هواوى إلى تثبيت نظام التشغيل HarmonyOS على 200 مليون جهاز هواوي و 100 مليون جهاز من جهات تصنيع خارجية هذا العام، حيث سيشمل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت.ويحتوي نظام التشغيل HarmonyOS من هواوى على بعض الترقيات منها تحسين واجهة البرمجة تطبيقات - API، إلى جانب تحسين قدرات النظام لدعم المزيد من مشاهد التطوير المستقبلية، مما يسهل تطوير تطبيقات الهواتف الذكية المتوافقة معه.ويشمل الإصدار التجريبي من نظام التشغيل HarmonyOS مجموعة من التحديثات مثل أنه يجلب تحديثًا جديدًا يعزز تداول الميزات بين الهواتف، تعمل هذه الميزة على تحسين سهولة نقل المحتويات على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية إلى الشاشات الكبيرة والساعات والأجهزة الطرفية الأخرى من خلال الإمكانات الموزعة.وتشتمل الدفعة الأولى من الأجهزة التي ستحصل على نظام التشغيل Harmony OS، هاتف Mate X2 القابل للطي وسلسلة Mate 40 وP40، كما تعمل الشركة أيضًا على سلسلة Huawei P50 الرائدة التى سيتم إطلاقها خلال أسابيع.