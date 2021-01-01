

سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16 سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16

في نهاية العام الماضي أطلت علينا شركة تكنو بسلسلة هواتف Camon 16 Series التي تتضمن 3 هواتف ذكية من الفئة المتوسطة، وبما أننا تحدثنا عن الهاتف Tecno Camon 16 S في مقال سابق، دعونا نتحدث الآن عن الهاتف الأساسي في هذه السلسلة حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16 مع مميزاته وعيوبه.



مواصفات الهاتف تكنو كامون 16

تاريخ التصنيع: أعلنت شركة Tecno عن الهاتف يوم 10 أكتوبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 16 من نفس الشهر.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي بأبعاد الارتفاع 170.9 × العرض 77.2 وبسمك 9.2 ملم، وبوزن جيد لا يتخطى الـ207 جرامات.الشاشة: الهاتف Tecno Camon 16 يصل مع شاشة بشكل الثقب من نوع IPS LCD حجمها 6.8 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1640×720 بكسل.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G70 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G52 2EEMC2.نظام التشغيل: يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم HIOS 6.0 (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: يتوفر هاتف Camon 16 بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة مخصصة).الكاميرا الخلفية: يحتوي الهاتف Tecno Camon 16 على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق أما الكاميرا الرابعة فلم يتم الكشف عن هويتها وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن الهاتف يضم فلاش LED خماسيا ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب فلاش LED مزدوج والكاميرا تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.البطارية: بطارية الهاتف Tecno Camon 16 غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 5000 ملي أمبير ويتم شحنها من خلال منفذ microUSB 2.0، لا تدعم تقنية الشحن السريع ولكن علبة الهاتف تتضمن شاحنا عاديا بقوة 18 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا على الخلف ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة.مميزات الهاتف Tecno Camon 16يضم كاميرات خلفية ممتازة وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2K.معالج متوسط ويقدم أداء جيدا في هذه الفئة السعرية.سعة البطارية كبيرة وتصمد لفترة طويلة من الاستخدام.يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.أداء الكاميرا الأمامية جيد ويعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.عيوب الهاتفدقة الشاشة ليست جيدة ولا يوجد عليها أي طبقة حماية.لا يدعم الشحن السريع ويتم شحن البطارية من خلال المنفذ القديم microUSB 2.0.معرض للخدش والتبصيم بسهولة بسبب قدومه من البلاستيك اللامع لذلك أنصحك باستخدام الجراب لحماية الهاتف.لا يدعم خاصية NFC.سعر الهاتف Tecno Camon 16يبدأ سعر الهاتف Tecno Camon 16 من 150 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.